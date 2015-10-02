الجيش الإسرائيلى يعلن محافظة نابلس منطقة عسكرية مغلقة

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلى أعلن أن محيط محافظة نابلس فى الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر، على خلفية مقتل مستوطنين اثنين قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وكان مستوطنان اثنان قد لقيا مصرعهما أمس بالقرب من الضفة الغربية، حيث قام مجهولون بالهجوم على السيارة التى كان يستقلانها وقاموا بطعنهما.

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