وليد المعلم: الضربات الجوية ضد الإرهاب فى سوريا غير مجدية

قال وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، إن الجيش السورى قادر على دحر الإرهابيين، وتطهير الأراضى منهم، ولابد من إجراء حوار "سورى- سورى" دون تدخل أجنبى، لأنه هو الوحيد القادر على إنهاء الأزمة، لافتًا إلى أنهم ملتزمون بالمسار السياسى.

وأضاف المعلم خلال كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها الـ70، أن الإرهاب لا يُحَارب من الجو فقط، لذلك تُعَد الضربات الجوية غير مجدية، مشيرًا إلى أن مشاركة روسيا فى المعارك ضد الإرهاب على الأراضى السورية ستكون فعالة.

وأوضح وزير الخارجية السورى، أن بلاده ستضمن للاجئين الحياة الكريمة، إن رغبوا فى العودة إلى وطنهم، مهنئًا إيران على الاتفاق النووى مع الغرب، قائلاً: "نهنئ الجمهورية الإيرانية على صمودها وانتصارها لإنجاز هذا الانتصار التاريخى".