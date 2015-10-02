الدفاع المدنى الفلسطينى يخمد حرائق أشعلها مستوطنون جنوب نابلس

أخمدت طواقم الدفاع المدنى الفلسطينى حرائق أشعلها مستوطنون إسرائيليون فى أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس اليوم الجمعة.

ووفقا لتقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام فى الدفاع المدنى الفلسطينى فإن طواقم الدفاع المدنى تمكنت من إخماد النيران التى شبت فى أراضى قرية بورين وبلدة حوارة جنوب نابلس وإنقاذ مئات أشجار الزيتون.

وأوضح الدفاع المدنى أن المستوطنين الإسرائيليين رشقوا طواقمه بالحجارة أثناء مكافحتهم النيران فى أراضى قرية بورين، وأعاقوا الطواقم عن الوصول إلى مواقع النيران.

>وفى بيت لحم، أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال مواجهات مازالت مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم، اليوم.

وقال مصدر أمنى إن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالى لبيت لحم، فى محيط مسجد بلال بن رباح، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التى أطلقت الرصاص المعدنى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين باختناق.

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