الجناح العسكرى لـ"فتح" يعلن مسئوليته عن إطلاق الرصاص على مستوطنة إسرائيلية

أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح، مساء اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن إطلاق الرصاص نحو جنود الاحتلال والمستوطنين فى مستوطنة "بسيغوت" بمدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن مجموعة من الشبان الملثمين أطلقوا الرصاص الحى نحو جنود الاحتلال، الذين هربوا من مدخل المستوطنة، ودخلوا إلى داخل المستوطنة، ثم أطلقوا الرصاص نحو الكتائب واستمر الاشتباك لبعض الوقت، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت مواجهات اندلعت فى المكان، بين الشبان وقوات الاحتلال فى منطقة جبل الطويل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز نحو الشبان، فى حين ألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال.

واختطف جنود الاحتلال فتى فى المكان، واقتادته إلى داخل مستوطنة "بسيغوت"، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وعلى صعيد آخر، خرجت مجموعة من كتائب شهداء الأقصى فى مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، وجابوا شوارعها الرئيسية وأطلقوا الرصاص فى الهواء وأعلنوا عن تأييدهم لخطاب الرئيس فى الأمم المتحدة، ولإعلان مبايعته، والوقوف خلف قراراته التى أعلنها أمام العالم فى الأمم المتحدة.