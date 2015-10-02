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عودة موراتا وألكانترا لمنتخب إسبانيا

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عودة موراتا وألكانترا لمنتخب إسبانيا عودة موراتا وألكانترا لمنتخب إسبانيا

تألق الثنائي باسم مرسي مهاجم الزمالك وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مران الزمالك الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء السبت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية لأجل تعويض خسارة الذهاب 5-1.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية قوية في بداية المران قبل أن يقسم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق إلى مجموعات.

وشهدت التقسيمة تألق باسم مرسي وأحمد الشناوي الذي اتضحت عليه الروح العالية والحماس مثله مثل باقي لاعبي الفريق حسبما أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وحضر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تدريبات الفريق من أرض الملعب لرفع الروح المعنوية ومؤازرة الفريق والجهاز الفني.

كما شهدت مدرجات ملعب التدريب تواجد عدد من أعضاء النادي لتشجيع لاعبي الفريق مع تحية خاصة من الجماهير إلى الشناوي.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق أربع أهداف مقابل لاشيء على حساب النجم الساحلي للتأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

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