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عودة فيدال .. واللاعب قد يشارك ضد دورتموند

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عودة فيدال .. واللاعب قد يشارك ضد دورتموند عودة فيدال .. واللاعب قد يشارك ضد دورتموند

(إفي): عاد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال إلى تدريبات بايرن ميونيخ وقد يلحق بمباراة الفريق الهامة يوم الأحد أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن مدرب الفريق البافاري الإسباني بيب جوارديولا خلال مؤتمر صحفي أن فيدال عاد يوم الجمعة للمران.

وكان فيدال قد تعرض لآلام في ركبته تعرض خلال مبارة البايرن أمام دينامو زغرب الثلاثاء الماضي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية نظيفة.

وفي المقابل غاب عن المران الهولندي أريين روبن، رغم اقتراب تعافيه من إصابة عضلية.

وتمثل مباراة الأحد أهمية بالغة ليس فقط لأنها تجمع قطبي كرة القدم الألمانية، ولكنها أيضا تشكل صراعا على قمة البوندسليجا حيث يتصدر البايرن حاليا الدوري الألماني بـ21 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الوصيف.

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