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الخارجية البريطانية :عمليات روسيا العسكرية بسوريا استهدفت المدنين لا “داعش”

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الخارجية البريطانية

الخارجية البريطانية

نشرت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي بيانًا مشتركًا تطالب فيه الجيش الروسي بوقف العمليات العسكرية التي قامت بها ضد سوريا، والتي أدت سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين، ولم تستهدف تنظيم “داعش” – حسبما جاء بالبيان – .

وجاء خلال نص البيان “نحن حكومات كل من فرنسا، ألمانيا، قطر، المملكة العربية ، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نصرّح بما يلي في ضوء العمليات العسكرية الأخيرة لروسيا الاتحادية في سوريا”.

وأعربت الخارجية البريطانية عن قلقها العميق إزاء الحشود العسكرية الروسية في سوريا، وعلى الأخص الغارات الجوية التي تشنها القوات الجوية الروسية منذ البارحة في حماة وحمص وإدلب والتي أدت سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ولم تستهدف تنظيم “داعش”.

وطالبت روسيا بوقف هجماتها على المعارضة السورية والمدنيين فورًا، وتركيز جهودها على مكافحة تنظيم “داعش”.

وأكدت إن هذه الأعمال العسكرية سوف تصعّد من حدة التوتر، ولن تحقق سوى تأجيج التطرف والتشدد.

نص البيان الذي نشر على موقع الخارجية البريطانية

نص البيان الذي نشر على موقع الخارجية البريطانية

 

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