ضبط أسلحة وذخائر بحوزة عائلتي «الهمامية» و«الشهانية» بسوهاج علي خلفية خصومة ثأرية

قامت حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا وفرع بحث الجنوب وإدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بسوهاج بالتنسيق وفرع الأمن العام، وتم استهداف أطراف الخصومة الثأرية رقم ” 3 ” لسنة 2015 بناحية الحلافي بين عائلتي ” الهمامية ” و ” الشهانية ” وقد أسفرت عن ضبط أفراد من عائلة ” الشهاينة ” هم “محمود. أ ” سن 55 عامل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 ، وكذا عدد “9″ خزينة لبندقية آلية وعدد “175″ طلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5658 إداري المركز 2015 ، “ فواز.ع” سن 34 عامل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وكذا عدد “13″ خزينة لبندقية آلية وعدد “250″ طلقه من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5654 إداري المركز لسنة 2015 ، “حربي. ح .سن” 45 عامل وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينة فارغة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5654 إداري المركز لسنة 2015.

و الأفراد المظبوطين عائلة ” الهمامية ” هم “صالح. أ ” سن 34 عامل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وكذا عدد ” 6 ” خزينة لبندقية آلية وعدد “92″ طلقه من ذات العيار- وجميعهم يقيمون بذات الناحية – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5656 إداري المركز لسنة 2015.

> كما تم ضبط كلاً من، شوقي ع سن 53 عامل ينتمي لعائلة الشهانية و “ أبو السعود .م” سن 50 عامل ويقيمان بذات الناحية و ينتمي لعائلة الهمامية .

> والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في المحضر رقم 5015 إداري المركز لسنة 2015 ” سلاح وإطلاق أعيرة نارية “، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين و بذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات المماثلة .