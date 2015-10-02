أمراض الرئة تزيد فرص الإصابة بالسكرى ومقاومة الأنسولين

أظهرت العديد من الدراسات أن السمنة وسوء التغذية من عوامل مقاومة الأنسولين والسكرى، وقد كشفت دراسة جديدة أن هناك عنصرًا خطيرًا آخر يضاف إلى تلك القائمة وهو الالتهاب الرئوى.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، أن التهاب الرئتين يمكن أن يؤدى إلى مقاومة الأنسولين. وأوضح الباحثون أن المصابين بأمراض الرئة مثل الربو والالتهاب الرئوى، لديهم ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم ومقاومة الأنسولين، وهذا ناتج عن سببين مثل البدانة أو العلاج بالكورتيزون مما يزيد فرص الإصابة بمرض السكرى.

ولاحظ الباحثون خلال الدراسة أن الفئران التى تعانى من التهاب الشعب الهوائية عانوا أيضًا من التهاب الكبد وغيره من الأجهزة، كما كان الأنسولين أقل فاعلية فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

وأضاف الباحثون أن العلاجات التى تقلل من التهاب الرئة قد يكون لها فائدة إضافية تتمثل فى تقليل فرص الالتهاب فى جميع أجزاء الجسم لكن قد تزيد من مقاومة الأنسولين. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى “Science Daily”.