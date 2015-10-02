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محافظ دمياط يتابع إصلاح ماسورة خط المياه الرئيسى بمركز كفر سعد

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محافظ دمياط يتابع إصلاح ماسورة خط المياه الرئيسى بمركز كفر سعد محافظ دمياط يتابع إصلاح ماسورة خط المياه الرئيسى بمركز كفر سعد
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عملية إصلاح ماسورة خط مياه رئيسى بمركز كفر سعد على طريق المنصورة- دمياط أسفل كوبرى فارسكور العلوى، حيث تسبب اصطدام سيارة بالمحبس الرئيسى فى كسرها.

وكلف المحافظ مهندسى الصيانة بشركة المياه بإصلاحها فورًا، وتم فصل المحطة الرئيسية بكفر سليمان لحين إنهاء أعمال الإصلاح، بعدها عادت المياه لطبيعتها لقرى المركز، وتم فتح منفذ بإحدى الترع المجاورة لصرف المياه المتجمعة على الطريق السريع، كما أصدر المحافظ تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
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