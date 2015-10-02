لتفادى حب الشباب بلاش عصبية وانفعال

حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى يعانى منها الكثيرون خاصة في مرحلة المراهقة نتيجة أسباب وعوامل تتعلق بهذه الفترة العمرية.

وحول ذلك يقول الدكتور محمد الناظر، أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر: "يعتبر حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تصيب الأشخاص وليس كما يعتقد الكثيرون أنها مرض جلدى".

ويستكمل د.محمد قائلاً: "تبدأ مشكلة حب الشباب فى الظهور مع بداية سن البلوغ لذلك تم تسمية حب الشباب حيث تتسم هذه الفترة بتعرض بعض الشباب للإصابة ببعض الاضطرابات النفسية التى تتعلق بطبيعة هذه المرحلة العمرية مثل فترة امتحانات الثانوية العامة وغيرها".

ويتابع د. هانى قائلا: "يساهم سوء الحالة المزاجية للأشخاص البالغين فى ظهور حب الشباب نتيجة تعرضهم للانفعالات العصبية الشديدة التى تعد أحد العوامل التى لها تأثير على ظهور حب الشباب".

وأضاف د.محمد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ظهور حب الشباب ضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاج المناسب للحالة الصحية التى عليها المريض".