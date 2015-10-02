أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لتفادى حب الشباب بلاش عصبية وانفعال

Google+ Print
لتفادى حب الشباب بلاش عصبية وانفعال لتفادى حب الشباب بلاش عصبية وانفعال
حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى يعانى منها الكثيرون خاصة في مرحلة المراهقة نتيجة أسباب وعوامل تتعلق بهذه الفترة العمرية.

وحول ذلك يقول الدكتور محمد الناظر، أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر: "يعتبر حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تصيب الأشخاص وليس كما يعتقد الكثيرون أنها مرض جلدى".

ويستكمل د.محمد قائلاً: "تبدأ مشكلة حب الشباب فى الظهور مع بداية سن البلوغ لذلك تم تسمية حب الشباب حيث تتسم هذه الفترة بتعرض بعض الشباب للإصابة ببعض الاضطرابات النفسية التى تتعلق بطبيعة هذه المرحلة العمرية مثل فترة امتحانات الثانوية العامة وغيرها".

ويتابع د. هانى قائلا: "يساهم سوء الحالة المزاجية للأشخاص البالغين فى ظهور حب الشباب نتيجة تعرضهم للانفعالات العصبية الشديدة التى تعد أحد العوامل التى لها تأثير على ظهور حب الشباب".

وأضاف د.محمد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ظهور حب الشباب ضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاج المناسب للحالة الصحية التى عليها المريض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365