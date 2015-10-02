لو حامل ومدمنة كافيين ممكن تولدى قبل ميعادك

كثير من السيدات اعتدن على بعض العادات الغذائية التى تشكل خطرا كبيرا على صحتهن أثناء فترة الحمل، ومن أهم تلك الأخطاء الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والنسكافيه والشاى، ولذلك نجد أن جميع أطباء النساء والتوليد ينصحون بتجنب هذه المشروبات أثناء فترة الحمل.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك نسبة كبيرة من السيدات يتناولن المشروبات الغنية بالكافيين بكميات كبيرة وقد يصل الموضوع إلى حد الإدمان، ومن المتعارف عليه أن تناول الأشياء بكثرة يتسبب فى حدوث مشاكل للأشخاص.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين أثناء فترة الحمل قد يعرض الجنين للإصابة بالمضاعفات، مثل عدم نموه الطبيعى وعند الولادة نجد وزنه ضعيف، وأيضا يعرض الأم للولادة المبكرة.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، السيدات مدمنات المشروبات الغنية بمادة الكافيين أثناء فترة الحمل بالتقليل منها، واستبدالها بالمشروبات الغنية بالكالسيوم كالألبان والعصائر الطبية الغنية بالفيتامينات الهامة لها، وذلك للحفاظ على صحتهن وصحة الجنين.