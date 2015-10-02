محافظ المنيا يشدد على إزالة القمامة والإعلانات حول مداخل وأسوار المدارس

شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة رفع وإزالة القمامة حول أسوار ومداخل المدارس، ومحو كافة الإعلانات من على أسوار المدارس، مؤكدا على أهمية التركيز على الأنشطة المدرسية والتي تعمل على تكوين شخصية الطالب وتزيد التعاون والمحبة والوئام بين الطلاب وتقوي الانتماء للوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بحضور رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التعليم ،وذلك للوقوف على ابرز التحديات مع بداية العام الدراسي الجديد والعمل على حلها فورا.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتحية العلم ووضع العلم في مكان لائق به مع بث الأغاني الوطنية والحماسية قبل الطابور لتنمية روح الولاء والانتماء والتركيز على تعاليم الدين السمح المعتدل والبعد عن التطرف والمغالاة، مع التأكيد على القيم الأخلاقية لدى الطلاب.

وكلف المحافظ الأجهزة الأمنية بضرورة استدعاء ولي أمر أي طالب يتواجد في الشارع أثناء اليوم الدراسي للقضاء على ظاهرة التسرب من المدرسة ،موضحا ان الجميع مسؤول عن انتظام العملية التعليمية كما اننا مسؤولون جميعا عن اموال الدولة والثقة والامانة التي ولينا امرها.

من جانبه قال رمضان عبدالحميد انه تم الانتهاء من التوزيع الفعلي للكتب في المدارس بنسبة كبيرة دون التقيد بالمصروفات ،حيث سيتم جمعها عقب تسليم الكتب وأوضح انه سيتم البدء في توزيع التغذية المدرسية الاسبوع القادم وهناك تشديد على مدراء المدارس بتوزيعها في نفس اليوم ولا يسمح باخذ التغذية لايام متتالية، وسيتم اقالة أي مدير مدرسة يخالف ذلك.

ومن المقرر أن تبدأ المدارس الاسبوع القادم في الاحتفال بنصر اكتوبر وسيكون لدى كل معلم نتائج القرائية للعام الماضي لوضع اسس وقواعد التعامل مع الطلاب مع العمل على محاسبة من لم تتحسن نتائجهم.