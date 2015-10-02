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إضراب 5 موظفين عن الطعام فى سوهاج احتجاجا على عدم صرف علاوة الحد الأدنى

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إضراب 5 موظفين عن الطعام فى سوهاج احتجاجا على عدم صرف علاوة الحد الأدنى إضراب 5 موظفين عن الطعام فى سوهاج احتجاجا على عدم صرف علاوة الحد الأدنى
دخل خمسة موظفين، تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، فى إضراب مفتوح عن الطعام داخل مستشفى جرجا العام، احتجاجا على عدم حصولهم علي فرق رواتب وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر، وعدم ضم مدة عملهم بالوحدة المحلية قبل التثبيت بالوظيفة، وقيام رئيس الوحدة المحلية بتهديدهم بالنقل أو الفصل.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة جرجا، يفيد بإضراب عدد من الموظفين العاملين بالوحدة المحلية عن الطعام داخل المستشفى العام.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث بوصول "م أ م إ" 43 عاما، و"م و م ا" 29 عاما، و"و ط س م" 29 عاما، و"ح إ أ ر" 36 عاما، و"م ع م" 31 عاما جميعهم موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ويقيمون بندر جرجا إلى المستشفى العام، مضربين عن الطعام، وبسؤالهم عللوا إضرابهم لتضررهم من عدم حصولهم على فروق مرتبات وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر، وعدم ضم مدة عملهم بالوحدة المحلية قبل التثبيت بالوظيفة، وقيام رئيس الوحدة المحلية بتهديدهم بالنقل أو الفصل.

وتم إسداء النصح والإرشاد للمضربين عن الطعام بمعرفة القيادات الأمنية للعدول عن إضرابهم واللجوء للطرق القانونية، إلا أنهم رفضوا وأصروا على موقفهم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2137 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365