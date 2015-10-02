محافظ الأقصر يلغى التعاقد مع رجل أعمال طرد مستأجرى 100 بازار

يذكر أنه بعد أيام من لقاء أصحاب البازارت السياحية فى الأقصر، بوزير السياحة هشام زعزوع ، وتلقيهم لتطمينات من الوزير بخفض قيمة الإيجارات، وإتخاذ تدابير للحد من معاناتهم ، التى نتجت عن تراجع الحركة السياحية، خلال السنوات الماضية، وفوجىء 100من مستأجرى البازارت السياحية بساحة معابد الكرنك الفرعونية ، بتلقيهم لمكاتبات تطالبهم بإخلاء بازارتهم ، وتسليمها للشركة التى تستأجر ساحة معابد الكرنك من محافظة الأقصر.
وأدعت المكاتبات عدم قيامهم بسداد الإيجارات الخاصة ببازارتهم ، وهو الأمر الذى يعد طبيبعا ، فى ظل حالة الركود التى يعانى منها قطاع السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان.
وقال بكري عبد الجليل، رئيس نقابة أصحاب وعمال البازارات السياحية بالأقصر ، إن قرار المستثمر الذى يستأجر منشئات ساحة معابد الكرنك ، بطرد مائة من مستأجرى البازارات السياحية بالمنطقة ، يبدوا وكأنه قد جاء متعمدا ، ويقصد به إحراج وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع ، الذى تعهد لأصحاب البازارات وقبل ايام فقط ، بخفض الإيجارات ، وتسوية كافة المشكلات المتعلقة بهم ، ليفاجأوا ويفاجأ الوزير معهم بقرر المستثمر بطرد المستأجرين لبازارت معابد الكرنك لتأخرهم فى دفع الإيجارات بسبب حالة التراجع السياحي ، إلى أن تدخل محافظ الأقصر ن وأنهى الأزمة بطرق رجل الأعمال الشهير ن وإعادة مستأجرى البازارت لبازارتهم مجددا .