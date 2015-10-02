محافظ الأقصر يلغى التعاقد مع رجل أعمال طرد مستأجرى 100 بازار

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، قرار بإلغاء تعاقد المحافظة بتأجير منشآت ساحة معابد الكرنك لرجل أعمال شهير، بعد قيام رجل الأعمال بطرد مستأجرى مائة بازار سياحى بمحيط معابد الكرنك من بازارتهم ، بعد تعثرهم عن سداد الإيجارات نتيجة لتراجع الحركة السياحية، وأمر المحافظ بعودة مستأجرى البازارات المائة بالعودة لبازاراتهم مجددا.

يذكر أنه بعد أيام من لقاء أصحاب البازارت السياحية فى الأقصر، بوزير السياحة هشام زعزوع ، وتلقيهم لتطمينات من الوزير بخفض قيمة الإيجارات، وإتخاذ تدابير للحد من معاناتهم ، التى نتجت عن تراجع الحركة السياحية، خلال السنوات الماضية، وفوجىء 100من مستأجرى البازارت السياحية بساحة معابد الكرنك الفرعونية ، بتلقيهم لمكاتبات تطالبهم بإخلاء بازارتهم ، وتسليمها للشركة التى تستأجر ساحة معابد الكرنك من محافظة الأقصر.

وأدعت المكاتبات عدم قيامهم بسداد الإيجارات الخاصة ببازارتهم ، وهو الأمر الذى يعد طبيبعا ، فى ظل حالة الركود التى يعانى منها قطاع السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان.

وقال بكري عبد الجليل، رئيس نقابة أصحاب وعمال البازارات السياحية بالأقصر ، إن قرار المستثمر الذى يستأجر منشئات ساحة معابد الكرنك ، بطرد مائة من مستأجرى البازارات السياحية بالمنطقة ، يبدوا وكأنه قد جاء متعمدا ، ويقصد به إحراج وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع ، الذى تعهد لأصحاب البازارات وقبل ايام فقط ، بخفض الإيجارات ، وتسوية كافة المشكلات المتعلقة بهم ، ليفاجأوا ويفاجأ الوزير معهم بقرر المستثمر بطرد المستأجرين لبازارت معابد الكرنك لتأخرهم فى دفع الإيجارات بسبب حالة التراجع السياحي ، إلى أن تدخل محافظ الأقصر ن وأنهى الأزمة بطرق رجل الأعمال الشهير ن وإعادة مستأجرى البازارت لبازارتهم مجددا .