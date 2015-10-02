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5 معلمين فقط للتدريس لـ1100 تلميذ بمدرسة فى منشأة القناطر

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5 معلمين فقط للتدريس لـ1100 تلميذ بمدرسة فى منشأة القناطر 5 معلمين فقط للتدريس لـ1100 تلميذ بمدرسة فى منشأة القناطر
تعانى مدرسة تابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية من العجز الشديد فى عدد المدرسين، رغم أنها تستقبل أكثر من 1000 طالب يومياً، بينما يقوم على عملية التدريس بالكامل 5 مدرسين.

ووفق شكوى تقدم بها أولياء أمور تلاميذ مدرسة منشأة رضوان الابتدائية، التابعة لإدارة منشاة القناطر (محافظة الجيزة)، لا يوجد بها سوى 5 مدرسين فقط، بينما يبلغ عدد التلاميذ المقيدين بها أكثر من 1100 غالبيتهم فى الصفين الأول والثانى، نظراً لإلحاق البنين بدءا من الصف الثالث بمدرسة جديدة فى القرية نفسها.

وأوضح أكرم خميس، أحد أولياء الأمور، لليوم السابع، أن تلاميذ الصفين الأول والثانى الموزعين على 8 فصول يذهبون إلى المدرسة كل يوم دون أن يدخل عليهم مدرس ولو لتنظيمهم، فى ظل انشغال المدرسين العاملين بجداولهم المزدحمة.

وأضاف أنه بالرغم من إبلاغ مدير الإدارة بهذا الوضع منذ اليوم الأول للدراسة، إلا أنه لم يتحرك، مشيرين إلى أن مدير المدرسة أبلغهم بأن الأمر خارج سلطته، وتواصل أولياء الأمور مع مسؤولى الإدارة التعليمية حيث أطلعوهم على أبعاد المشكلة، لكنهم لم يجدوا حتى الآن أى استجابة.

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مصر 365