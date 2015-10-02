وقفة لصيادلة الإسكندرية على طريق الكورنيش لاسترداد أرض نادى الشاطئ

نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام نادى المهندسين بسابا باشا على طريق الكورنيش، لاسترداد أرض نادى الشاطئ التى استولت عليها نقابة المهندسين وصدرت أحكام باستردادها.

وقال محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة، إن الجهات التنفيذية تتقاعس عن تنفيذ الأحكام رغم صدورها من القضاء وصدور الدراسة الأمنية لوزارة الداخلية لتنفيذ قرار الإزالة.

وحمل الصيادلة لافتات بعبارات "يا مسيرى الصيادلة معهم قرار إزالة من عشرة أشهر"، و"يا مسيرى موعدنا الاثنين 15 أكتوبر بمحكمة جنح سيدى جابر" و"يا سيادة الرئيس الصيادلة واثقون فى تنفيذ وعدكم بسيادة القانون".