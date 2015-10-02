أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة لصيادلة الإسكندرية على طريق الكورنيش لاسترداد أرض نادى الشاطئ

Google+ Print
وقفة لصيادلة الإسكندرية على طريق الكورنيش لاسترداد أرض نادى الشاطئ وقفة لصيادلة الإسكندرية على طريق الكورنيش لاسترداد أرض نادى الشاطئ
نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام نادى المهندسين بسابا باشا على طريق الكورنيش، لاسترداد أرض نادى الشاطئ التى استولت عليها نقابة المهندسين وصدرت أحكام باستردادها.

وقال محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة، إن الجهات التنفيذية تتقاعس عن تنفيذ الأحكام رغم صدورها من القضاء وصدور الدراسة الأمنية لوزارة الداخلية لتنفيذ قرار الإزالة.

وحمل الصيادلة لافتات بعبارات "يا مسيرى الصيادلة معهم قرار إزالة من عشرة أشهر"، و"يا مسيرى موعدنا الاثنين 15 أكتوبر بمحكمة جنح سيدى جابر" و"يا سيادة الرئيس الصيادلة واثقون فى تنفيذ وعدكم بسيادة القانون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365