تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقرى درب الأربعين بمنحة إماراتية 15 مليون جنيه

قال المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إنه يجرى حاليًا تركيب محطة الطاقة الشمسية بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية بقدرة نصف ميجا وات بتكلفة اجمالية تصل إلى خمسة عشر مليون جنيه كمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتى ستدعم قطاع الكهرباء والإنارة كأحد مصادر الطاقة المتجددة بالقرية.

وأضاف عباس أن رئاسة المركز تواصل استكمال تنفيذ المشروعات الخدمية بالقرية فى إطار تنفيذ مشروع القرى الأكثر احتياجًا والتى تضم تنفيذ مشروعات رصف الطرق وإنشاء محطات تنقية ومد خطوط مياه تحت إشراف القوات المسلحة.