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وفد من التلفزيون الألمانى يصور حلقة عن النيل داخل معبد أبو سمبل

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استقبل معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الجمعة، وفدًا من قناة n 24 الألمانية، والتى تعد لتصوير حلقة تلفزيونية عن نهر النيل، بصحبة "فولكهارت فيندفور" كبير المراسلين الأجانب فى .

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير معبد أبو سمبل، أن زيارة وفد التلفزيونى الألمانى تأتى لتصوير بعض المشاهد فى معبد أبو سمبل ضمن حلقة تلفزيونية عن نهر النيل فى مصر، مما سيساهم فى نقل صورة إيجابية تدعم تنشيط السياحة الألمانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير معبد أبو سمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوفد انتهى من تصوير المعالم السياحية والأثرية فى محافظة أسوان، ومنها حفريات "الإلفنتين ومتحف النوبة والمسلة الناقصة ومعبدى كلابشة وفيلة"، وسوف يواصل الوفد الألمانى جولاته بتصوير المعالم السياحية والأثرية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الأيام المقبلة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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