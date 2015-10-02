مديرية الصحة بأسوان تعقد اجتماعاً لمكافحة العدوى داخل المستشفيات

عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد صبرى، مدير إدارة مكافحة العدوى ضرورة اتباع سياسات مكافحة العدوى، والاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين بالمستشفى والوحدات الصحية على طرق وسياسات المكافحة.

وأوصى صبرى خلال الاجتماع، بضرورة عمل تقارير دورية للوقوف على المشاكل والسلبيات التى تعوق العمل لإمكانية حلها، ووضع خطة لتدريب العاملين غير المدربين على مكافحة العدوى، مشددا على ضرورة توفر مستلزمات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية المختلفة، خاصة أنها متوفرة بمخازن المديرية.