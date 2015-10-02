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العثور على سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

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العثور على سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية العثور على سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية
عثر ضباط مباحث قسم ثان بالإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم، على سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها ومتروكة بأحد شوارع دائرة ثان الإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم ثان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة شيفورليه (ميكروباص) نبيتى اللون، شاسيه رقم 240864، موتور رقم 92020634 متروكة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالكشف عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 11236 لسنة 2015 جنح قسم دار السلام القاهرة، وتم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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