مرتضى: كنت أرغب في فتح صفحة جديدة مع الجمهور ولكن

يرى سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي ومدير الكرة بالفريق الأسبق أن الدفع بالثنائي الهجومي ماليك إيفونا وجون أنطوي معا أمام أورلاندو يجب أن يتم بشرطين فقط.

ولم يبدأ الثنائي إيفونا وأنطوي معا أي مباراة منذ انضمامهما للأهلي فترة الانتقالات الماضية.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com "جون أنطوي وماليك إيفونا لا يجب أن يلعبا سويا إلا بتغيير خطة اللعب.. فمن الممكن أن يلعبا في خطة 4-2-2-2 لكن بشرط واحد أن يلعب صانعي الألعاب على الطرفين".

وأضاف "وأيضا أن ينسجما معا.. لو لم يحدث هذا الأمر واستمر مبروك في اللعب بنفس الطريقة ستحدث "زحمة" في الثلث الأخير مع تكتل دفاعي من الخصم".

مصير جاريدو

"فتحي مبروك لا يجب أن يغير خطة اللعب إذا لم يكن مقتنعا ولا يجب أن يستجيب للضغوطات التي تطالبه بالدفع بإيفونا مع أنطوي إلا لو فعلها بشكل صحيح".

"ما يتعرض له فتحي مبروك حاليا هو ما حدث لجاريدو بالضبط، المدرب الإسباني في أيامه الأخيرة كان لا يعرف من الذي سيلعب وفتحي مبروك تُمارس عليه نفس اللعبة".