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تقرير - تشكيل النجم لموقعة الزمالك.. تغيير وحيد عن لقاء الذهاب

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تقرير - تشكيل النجم لموقعة الزمالك.. تغيير وحيد عن لقاء الذهاب تقرير - تشكيل النجم لموقعة الزمالك.. تغيير وحيد عن لقاء الذهاب

ذكر موقع (كوورة) التونسي التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الزمالك السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب بتروسبورت.

وفاز بطل كأس تونس على ملعبه الأحد الماضي 5-1 ليصبح قاب قوسين أو أدنى من المباراة النهائية.

وشهدت التشكيلة التي ذكرها الموقع تغييرا واحدا فقط عن الفريق الذي خاض مباراة الذهاب في تونس.

فمن المتوقع أن يبدأ النجم باللاعب أمين بن عمر على حساب إيهاب المساكني أو علية البريقي.

وسيبدأ النجم بالتشكيلة التالية: أيمن المثلوثي - صدام بن عزيزة - عمار الجمل - غازي عبد الرازق - حمدي النقاز - أمين بن عمر - أيمن الطرابلسي - حمزة لحمر - مروان تاج - علية البريقي أو إيهاب المساكني - بغداد بونجاح.

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