تشكيل في الجول - طارق السيد يفضل كهربا كمهاجم ولاعب واحد على الدائرة

أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر اللاعبين المنضمين للفريق من خارج الدوري المحلي استعدادا لمباراتي السنغال وزامبيا الوديتين في الإمارات يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة مفاجأة بانضمام ناشيء الأهلي السابق عمرو وردة لاعب بانيتوليكوس اليوناني لأول مرة للفراعنة.

وتضمنت القائمة ثنائي المقاولون العرب السابق محمد صلاح (روما) ومحمد النني (بازل) إضافة للاعب وحيد يلعب في آسيا هو محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي).

واستدعى المدرب الأرجنتيني أيضا أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي.