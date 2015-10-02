إصابة 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في سوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة؛ وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بناحية تونس بمركز سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من: طرف أول محمد أ. أ 30 عاما عامل، وياسر أ. أ 38 عاما أمين شرطة، وخالد أ. ح 39 عاما، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان: حاتم ر. م 42 عاما عامل، وكرم ر. م 18 عاما طالب، ونادية ه. أ 50 عاما ربة منزل، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ سبب المشاجرة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14956 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.