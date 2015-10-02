تنفيذ 30 حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا في سوهاج‎

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج 30 حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا بدائرة المديرية.

في مركز شرطة جهينة تم تأمين إزالة 10 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2478 إداري المركز لسنة 2015.

و في مركز شرطة ساقلتة تم تأمين تنفيذ عدد”1″ حكم وقرار قضائي، تم تأمين إزالة عدد ” 5″ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 2138 ، 2154 إداري المركز لسنة 2015. و أيضاً مركز شرطة دار السلام تم تأمين إزالة عدد “6 ” قرار تعدي على منافع النيل وتعذر تنفيذ عدد “3″ قرارات لوجود إعاشة وعدم وجود معدات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3683 إداري المركز لسنة 2015 .

أخيرًا قسم ثان شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد “8 ” قرار صادر من الوحدة المحلية لحي شرق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3736 إداري القسم لسنة 2015 ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافـة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظة .