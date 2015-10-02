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وزير الداخلية لمصابي الشرطة: للوطن رجال يحمونه من المخاطر مهما كانت التحديات

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وزير الداخلية لمصابي الشرطة: للوطن رجال يحمونه من المخاطر مهما كانت التحديات وزير الداخلية لمصابي الشرطة: للوطن رجال يحمونه من المخاطر مهما كانت التحديات

وزير الداخلية مع احد المصابين

أكد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال زيارته، مساء اليوم الجمعة، للمصابين من رجال الشرطة من المجندين والأفراد والضباط -الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بالمركز الطبى العالمى من جراء إصابتهم فى أحداث إرهابية- أن للوطن رجال يحمونه من كافة المخاطر مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات، وأن رجال الشرطة الأوفياء وأبطال القوات المسلحة البواسل سيظلوا دوماً درعاً قوياً للوطن ورمزاً لتضحيات أبناء الشعب المصرى العظيم.

ووجه الوزير بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لأبنائه من المجندين والأفراد والضباط تأكيداً على حرص الوزارة على الإهتمام برعاية أبنائها.

واطمئن وزير الداخلية على الحالة الصحية للمصابين وأوجة الرعاية الطبية التى يتلقونها..وقدم وزير الداخلية الشكر والتقدير للقائمين على العمل بالمركز الطبى العالمى لما يقدمه المركز من رعاية طبية فائقه أشاد بها المصابون،متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأشاد الوزير بالروح المعنوية للمصابين من المجندين والأفراد والضباط وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن وإصرارهم على العودة عقب شفائهم بإذن الله لإستكمال رسالتهم الأمنية لتحقيق أمن الوطن.

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