وزارة الدفاع الروسية: ضربات أمس استهدفت إرهابيى "داعش" غرب الرقة وأدلب وحلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن روسيا نجحت فى تسديد ضربات موجعة لمعاقل الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" فى سوريا خلال اليومين الماضيين وإنه لا مساس بالمدنيين، وجاء التصريح قبل وصول الرئيس الروسر فلاديمير بوتين إلى فرنسا التى من المقرر أن يوضح حقيقة الضربات الجوية لنظيره الفرنسى على هامش اجتماع "رباعية النورماندى"، حسبما جاء فى موقع "20 ميتنيت الإخبارى الفرنسى.

وفقاً للموقع ذاته، قالت وزراة الدفاع الروسية، أن ضربات أمس الخميس نفذتها طائرات من طراز سوخوى 34 قامت بقذف مواقع محددة لتجمع الإرهابيين فى سوريا وبالتحديد فى غرب مدينة الرقة ومحافظتى أدلب وحلب.

ومن ناحيته أكد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، أن الغارات الروسية إستهدفت المشارف الغربية لمدينة الرقة ومنطقة مطار طابقا العسكرى جنوب غرب البلاد ، وأسفرت الضربات عن قتل 12 غرهابى على الأقل"، وجاء هذا الإعلان بعد أن بدأت امريكا وحلفائوها فى التشكيك بان روسيا تقذف الإرهابيين، وإتهامها بقتل المدنين واستهداف عناصر المعارضة.

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