أخبار عاجلة

أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94 -
السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 29 عنصراً من داعش غرب الأنبار

Google+ Print
مقتل 29 عنصراً من داعش غرب الأنبار مقتل 29 عنصراً من داعش غرب الأنبار
أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم الجمعة عن مقتل 29 عنصرا من تنظيم (داعش) بقصف صاروخي غرب الانبار.

وقال مصدر،لم يتم تسميته، في قيادة العمليات لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "ان قوة من عمليات الجزيرة والبادية أحدى صنوف وزارة الدفاع العراقية أقدمت على قصف مواقع جديدة نصبها التنظيم في مناطق زخيخة .

وأوضح ان "القصف اسفر عن مقتل 29 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير 3 عجلات سيارات تحمل أسلحة ثقيلة تابعة لهم".

وأضاف المصدر ان "القصف تركز أيضا على المناطق القريبة من ناحية بروانة.

وأشار المصدر الى ان القصف استند الى معلومات استخبارية وتمت الإصابة بشكل دقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365