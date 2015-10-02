مقتل 29 عنصراً من داعش غرب الأنبار

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم الجمعة عن مقتل 29 عنصرا من تنظيم (داعش) بقصف صاروخي غرب الانبار.

وقال مصدر،لم يتم تسميته، في قيادة العمليات لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "ان قوة من عمليات الجزيرة والبادية أحدى صنوف وزارة الدفاع العراقية أقدمت على قصف مواقع جديدة نصبها التنظيم في مناطق زخيخة .

وأوضح ان "القصف اسفر عن مقتل 29 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير 3 عجلات سيارات تحمل أسلحة ثقيلة تابعة لهم".

وأضاف المصدر ان "القصف تركز أيضا على المناطق القريبة من ناحية بروانة.

وأشار المصدر الى ان القصف استند الى معلومات استخبارية وتمت الإصابة بشكل دقيق.

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