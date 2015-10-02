عودة 40 ألف لاجئ سودانى لقراهم الأصلية بشمال دارفور

كشفت ولاية شمال دارفور، عن عودة أكثر من (40) ألف أسرة لاجئة من معسكرات اللجوء والنازحين بدولة تشاد، لمناطقها وقراهم الأصلية بمحليات الولاية المختلفة.

وأكد نائب والى شمال دارفور آدم حامد النحلة-فى تصريح صحفى اليوم الجمعة-هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء الولاية الأمر الذى دفع عدد كبير من اللاجئين والنازحين على مغادرة المعسكرات والعودة للاستقرار بمناطقهم، كاشفا عن تنسيق بين حكومة الولاية ومفوضية العون الإنسانى الاتحادية وبقية الجهات ذات الصلة لتوفيق أوضاع اللاجئين العائدين من تشاد وتوفير مقومات العيش لهم بمناطقهم وفى مقدمتها الخدمات الصحية والمياه والتعليم.

وأضاف النحلة، أن معدلات عودة النازحين واللاجئين فى تزايد مستمر بالولاية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتشجيعهم على الاستقرار بمناطقهم الأصلية، مشيرا إلى أن حوالى 70% من النازحين شاركوا فى أعمال الزراعة لهذا الموسم.

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