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افتتاح مؤتمر " آستانة - 2 " للمعارضة السورية

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افتتاح مؤتمر " آستانة - 2 " للمعارضة السورية افتتاح مؤتمر " آستانة - 2 " للمعارضة السورية
افتتح اليوم الجمعة فى العاصمة الكازاخية آستانة مؤتمر "آستانة - 2" للمعارضة السورية في جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلى المعارضة السورية و الذي سيمتد إلى الأحد المقبل .

وذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية أن المؤتمر بدأ بكلمة ألقتها أمينة الدولة في كازاخستان جولشار أبديكاليكوفا التي رحبت بالحضور ، وأكدت أن كازاخستان "تدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز السلم" ، مشددة على أن "الأزمة الإنسانية فى سوريا تعد من أخطر الأزمات في العالم" ، وأن "كازاخستان تسعى لتقديم العون للشعب السورى"، وتدعم كل التحركات على هذا الصعيد.

وأشارت أمينة الدولة في كلمتها إلى أن "كازاخستان تسهم في تسوية النزاع فى سوريا من خلال تقديمها أرضية للسوريين للحوار فيما بينهم" ، كما أكدت أن "الحضور في هذا اللقاء يفوق اللقاء السابق من حيث التمثيل والعدد".

وتحدث وكيل وزارة الخارجية الكازاخستانية أسكار موسينوف في الافتتاح، مؤكدا على حيادية كازاخستان وعدم تدخلها في الحوار بين السوريين ، وأكد أن "كازاخستان لا تسعى لأن يكون هذا الاجتماع بديلا عن المسارات الأخرى، وأن هذا اللقاء سيسهم فى الحل السلمى للأزمة السورية وتنشيط عملية جنيف واستكمالها" .

يذكر أن أستانا شهدت الجولة الأولى من هذه المفاوضات في مايو الماضى ؛ حيث اتفق المشاركون على ضرورة تسوية الأزمة بطرق سياسية .
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