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مسئول روسى يتراجع عن تصريحات بشأن الفترة الزمنية للعملية العسكرية بسوريا

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مسئول روسى يتراجع عن تصريحات بشأن الفترة الزمنية للعملية العسكرية بسوريا مسئول روسى يتراجع عن تصريحات بشأن الفترة الزمنية للعملية العسكرية بسوريا
تراجع ألكسى بوشكوف رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسى، عن تصريحات سابقة أدلى بها لاحدى القنوات الأوروبية، وأشار فيها إلى أن العملية الروسية فى سوريا ستستمر 3 إلى 4 اشهر.

وقال بوشكوف- فى تصريحات جديدة اليوم الجمعة، نقلتها وكالة أنباء " نوفوستى " الروسية- " لقد تم إخراج تصريحاتى من سياقها، حيث قصدتُ أن العملية الروسية ستكون ضمن فترة زمنية محددة، ومدة العملية سيحددها العسكريون الروس".

وأضاف: " أن ماقلته تم إخراجه من سياق الحديث، لأننى قلت أن العملية الأمريكية فى سوريا مستمرة منذ أكثر من عام، وفيما يخص العملية العسكرية الروسية، فانها ستكون ضمن فترة زمنية محددة سيحددها العسكريون الروس حسب الوضع".
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