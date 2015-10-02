مسئول ليبى: مدينة إجدابيا تشهد انفلاتا أمنيا واسعا

قال مساعد مدير العمليات بمدينة إجدابيا الليبية الملازم أول محمد أبسيط، إن المدينة تشهد انفلاتا أمنيا واسعا في ظل سيطرة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.

وأضاف المسئول الليبي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن المدينة تشهد عمليات نوعية وجهود شعبية من المتطوعين وأبناء الوطن لتطهير المدينة من أتباع مايغرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد المدينة انتفاضة شعبية وتلاحم الأهالي مع القوات المسلحة في القريب العاجل وبعد تحرير مدينة بنغازي، وأن الأعلام والرايات السوداء باتت ترفرف في سماء إجدابيا ما يؤكد أن الجماعات الإرهابية تصول وتجول في أحياء المدينة، مبديا استيائه من تخاذل بعض الأهالي.

وقال إن أعدادا كبيرة من الدواعش تقطن داخل المدينة وفي مزارع خاصة وأماكن أخرى، وتم التواصل مع الملاك لإخلاء المقار والمزارع الذين تكررت وعودهم بالتنفيذ وجهزنا محاضر التسليم أكثر من مرة، لكن دون جدوى، معللا ذلك بنقص الإمكانيات والتجهيزات الأمنية بالمدينة والتي حتى الآن بلا منافذ برية فجميع البوابات قد تم تفجيرها كما لا توجد غرفة عمليات ولا مديرية أمن.

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