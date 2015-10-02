نبيل العربى بالأمم المتحدة: توقيع الاتفاق الليبى ينقذها من الحرب الأهلية

جدد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة العربية لشرعية البرلمان الليبى، داعياً الأطراف الليبية إلى انتهاز فرصة توقيع الاتفاق السياسى، والتصدى للمنظمات الإرهابية.

وقال "العربى"، فى كلمته بجلسة الأمم المتحدة حول الأزمة الليبية، إن توقيع الاتفاق سيرد خطر انزلاق ليبيا إلى الحرب الأهلية وينقذها من هذا الخطر.

كما دعا "العربى" مجلس الأمن لمساعدة الحكومة الليبية المؤقتة، وتمكينها من مواجهة الارهاب، مناشداً فى الوقت نفسه كافة الفرقاء الليبيين إلى التحرك السريع لطى صفحة الصراع والنزاع، وتجنيب الشعب الليبى القتل والنزاع الاحتراب الأهلى.