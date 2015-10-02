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"البرلمان الروسى": الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر

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"البرلمان الروسى": الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر "البرلمان الروسى": الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر
قال اليكسي بوشكوفرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي"الدوما " اليوم، إن الحملة الجوية على سوريا ستستمر من 3-4 أشهر و أن وتيرة الغارات الجوية ستتصاعد حتماً.

واضاف بوشكوف في تصريح لاذاعة "أوروبا 1" :هناك دائماً مخاطر بأن تطول لكن الحديث في موسكو يدور حول ثلاثة إلى أربعة أشهر من العمليات"

تأتى تصريحات بوشكوف قبيل اجتماع مرتقب يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

يأتي ذلك بعد قليل من تصريحات أكد فيها البيت الأبيض أن موسكو لن تتمكن من هزيمة تنظيم "داعش" إذا استمرت في دعم نظام الأسد، وأضاف أنه يتعين على روسيا دفع تكاليف ضرباتها الجوية في سوريا.

وتابع بوشكوف أن ضربات الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لم تكن مجدية بالقدر الكافي وأنه ينبغي الانتقال إلى مرحلة أخرى في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال: "أعتقد أن التكثيف هو المهم. الائتلاف الأميركي تظاهر بقصف داعش لمدة سنة، وليس هناك نتيجة. إن قمتم بذلك بشكل أكثر فاعلية، أعتقد أن النتائج ستظهر".

وأكد أن "20% فقط من عمليات (الائتلاف الدولي) حققت نتيجة. أما في 80% (من الحالات) فإنهم لم يقصفوا حتى".

كذلك رفض المسؤول البرلماني الاتهامات الغربية بأن الطائرات الروسية لا تعطي الأولوية لضرب تنظيم "داعش" أو لا تقتصر عليه وقال "إن الهدف الرئيسي هو مجموعات داعش الأقرب إلى دمشق", فيما يؤكد الغربيون أن روسيا تضرب بعيداً عن قواعد "داعش" الواقعة في شرق سوريا.

وشدد المسؤول الروسي على أنه "ينبغي تسوية الحسابات مع داعش، القضاء (على التنظيم) أو شله، وبعدها سوف نرى بالنسبة لمصير سوريا".

واشار الى أن مشروع عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرئيس بشار الأسد وإيران ستكون عندها "فكرة منطقية"
>وقال: "على مدى أربع سنوات صمدت حكومة الأسد، وهي اليوم القوة العسكرية الوحيدة على الأرض التي تقاتل داعش".
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