انتهاء مشروع رصف طريق «الفرافرة -عين دلة» بالوادي الجديد‎ ديسمبر المقبل

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن انتهاء مشروع رصف طريق «الفرافرة – عين دلة» بطول 90 كم وبتكلفة اجمالية 425 مليون جنيه يوم 30 ديسمبر، ودخوله الخدمة مباشرة .

وقال إن الطريق يربط بين الفرافرة ومنطقة عين دلة كمحور وشريان جديد من شرايين التنمية، التي تنفذها الدولة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن عدة مشروعات قومية للطرق، تشمل رصف طريق يربط الفرافرة والداخلة بمحافظة أسيوط .

وأضاف ان المحافظة بصدد الإعداد لطرح مشروعات رصف الطرق الداخلية من موازنة خطة المحافظة الاستثمارية، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليونًا و550 ألف جنيه لموازنة العام المالي الجديد 2015/2016.