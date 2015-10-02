تنفيذ مشروع خطوط الطرد بالصرف الصحي في مركز الداخلة بالوادي الجديد

قال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، إنه سيتم تنفيذ مشروع خطوط الطرد بمشروع الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بقرية القصر بمركز الداخلة بتكلفة 640 الف جنيهًا، من موازنة خطة الاشغال العامة بالمحافظة، وجاري توصيل خط الطرد لمشروع الصرف الصحي لمنطقة الظهير الصحراوي بقرية القصر، والجاري إنشاء منازل ريفية بها بمعرفة جهاز التعمير.

وأضاف أنه جاري توصيل 14 كم خط طرد طولي من قرية القصر الإسلامية، وحتى قرية الموهوب، تحت إشراف جهاز التعمير، على أن ينتهي المشروع خلال 9 أشهر على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن المركز بصدد تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة، لتنمية قرى المركز التوابع، وعلى رأسها توصيل الكهرباء، وإنارة تقسيمات الشباب الجديدة بالقرى، ورصف طرق جديدة وإنارتها، حسب احتياجات كل قرية وأولوياتها.