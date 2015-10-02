الإدارة الزراعية بالوادي الجديد تقاوم سوسة النخيل الحمراء بمزارع مركز الفرافرة

صرح مصطفي أيوب، مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة بالوادي الجديد، إن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد تقوم خلال هذه الفترة بأعمال مقاومة سوسة النخيل الحمراء بمزارع مركز الفرافرة وأن مقاومة سوسة النخيل مستمرة وهناك متابعة مستمرة من الإدارة، بالإضافة إلى مشاركة المزارعين في عمليات المكافحة.

وأكد أن مديرية الزراعة توفر المبيدات اللازمة لعمليات المقاومة والفحص الدوري الذي تتم منذ شهر نوفمبر الماضي، ويشارك فيها المزارعين بصورة أساسية نظرًا لتواجدهم وملاحظاتهم المستمرة لأشجار النخيل كما انه تم تدريبهم علي اكتشاف سوسة النخيل.

وأضاف مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة انه تم العام الماضي رش وقائي لثلاثة عشر ألف وسبعمائة وثمانين نخلة، بالإضافة الي رش الأهالي لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة أدت الي الوصول الي مرحلة متقدمة في القضاء علي سوسة النخيل ولا توجد نخلة مصابة بسوسة النخيل في الفرافرة.