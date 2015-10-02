إليزابيث هيرلي تُطلق حملة التوعية بمرض سرطان الثدي من إمباير ستيت

كعادتها في شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، أطلّت النجمة العالمية إليزابيث هيرلي متوهجة على قمة مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك، لإطلاق حملة التوعية لهذا العام من إستي لودر، وإضاءة هذا المبنى باللون الوردي، لون الحملة الرسمي.

بفستان أنيق من اللون الوردي ولياقة بدنية ملفتة، جذبت الخمسينية ليز هيرلي الأنظار، ممثلة كعادتها شركة Estée Lauder إستي لودر العالمية لمستحضرات التجميل، لتقود حملة نشر التوعية حول سرطان الثدي، وتدعم هذه القضية الهامة.

شارك إليزابيث هيرلي المناسبة، الرئيس التنفيذي لإستي لودر، وليام بي لودر، الذي يهتم بالأمور الخيرية.

وعلى صفحة التوعية الرسمية لهذا المرض على إنستغرام، كتبت إليزابيت وهي إحدى النجوم أصحاب الأيادي البيضاء:

يشرفني أن أضيء مرة أخرى هذا المبنى باللون الوردي كجزء من حملة جذب الإنتباه لصحة الثدي.

تايلور سويفت تتبرّع بالمال لطفلة تعاني من سرطان الدم