ماريتا عاصي الحلاني في جديدها ضائعة بين نجوميتها ومراهقتها

طرحت ماريتا عاصي الحلاني على "اليوتيوب" أول عمل خاص بها بعنوان "Go" وهو عبارة عن فيديو كليب باللغة الإنكيزية، كانت قد أطلقته منذ أيام عبر و تطبيق "أنغامي".

العمل المصوّر تولّى إخراجه Gee Ibrahim بطريقة راقية وبتقنية عالية جداً، وتجسد فيه ماريتا شخصية فنانة شابة مشهورة، تحاول أن تجمع بين مراهقتها ونجوميتها، حيث نشاهدها في بعض المشاهد وهي تركب دراجة الهوائية وتتجول في الشارع، وفي مشاهد أخرى، تطل بـ"لوك" النجمة الأنيقة على المسارح وأمام عدسات الكاميرا التي ترصد تحركاتها.

ماريتا، بدت عفوية في الكليب، وأجادت لعب الدورين، دور المراهقة الشقية ودور النجمة التي تجيد التعامل مع نجوميتها. ويمكن القول أن كليب " GO" يمثل بداية موفقة جداً لفنانة تعد بمستقبل فني باهر جداً.

بدورنا نقول لـ ماريتا الحلاني " GO".