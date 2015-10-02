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ماذا تفعل السلطانة هيام في سوريا؟

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ماذا تفعل السلطانة هيام في سوريا؟ ماذا تفعل السلطانة هيام في سوريا؟

الجمعة 02-10-2015 14:26

عبرت الفنانة لما ابراهيم التي اشتهرت بدبلجة شخصية السلطانة هيام في الأجزاء الثلاثة الأولى من " حريم السلطان " عن استيائها من الشائعات التي يطلقها البعض عن مغادرتها بلدها سوريا.
وكانت شائعات قد انطلقت عن هجرة لما إلى أمريكا وأخرى عن هجرتها إلى روسيا، واعتبرت إبراهيم بأن هذه الشائعات تهدف إلى إبعادها عن الوسط الفني لأن من يطلقها يروجها داخل شركات الإنتاج بهدف تعطيل عملها.
ووجهت لما رسالة عبر "سيدتي نت" بأنها لم تغادر البلد منذ أكثر من عام، وهي لا تفكر بالاعتزال ولا بالهجرة.
من ناحية أخرى صرّحت بأنها بصدد كتابة عمل تلفزيوني من ثلاثين حلقة ليكون باكورة أعمالها التلفزيونية الطويلة، بعد أن كان لها مشاركات كتابية من خلال خماسيات تلفزيونية.

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سيدتي