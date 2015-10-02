بالفيديو.. الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق الجبلية الشرقية ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 12 - 24 كم " ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30"36 كم / ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 26 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 52 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و 14 دقيقة مساء .