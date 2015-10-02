مصرع عامل بطلق نارى بالرأس أثناء مشاركته بحفل عرس فى سوهاج

لقى عامل يقيم بناحية قرية الكراعى دائرة مركز المراغة مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس عن طريق الخطأ، أثناء مشاركته فى حفل عرس ببندر المراغة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول عامل إلى مستشفى المراغة المركزى جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد المنعم، رئيس فرع الأمن العام، والرائد نصر طه، رئيس مباحث المركز، والنقيبان أحمد مصطفى المشنب، وأمير الحويج، معاونا المباحث، وفاة "على.خ.م" ويقيم بناحية الكراعى دائرة المركز، على إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، أثناء مشاركته بحفل زفاف فى بندر المراغة.

وأسفرت جهود وحدة مباحث المركز من خلال التحريات وجميع المعلومات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ر.ع.ا"، 20 سنة، طالب، ويقيم بناحية بندر المراغة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 42277 - 14، وبمواجهته اعترف بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته على سبيل الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4319 إدارى مركز شرطة المراغة وجار العرض على النيابة العامة.