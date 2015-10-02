انتشال جثتى طالبين شقيقين من نهر النيل بسوهاج

انتشل الأهالى جثتى شقيقين غرقا فى نهر النيل بدائرة قسم شرطة أول سوهاج أثناء اللهو مع والدهما على الشاطئ وصرحت النيابة العامة بدفنهما .

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من قسم أول بالواقعة المحرر بها المحضر رقم 3562 إداري لسنة 2015 والخاص بغرق "علاء وعبد الرحمن .ر .م"- 14 و12 سنة طالبين - فى نهر النيل أمام البنك الأهلي بدائرة القسم وانتشال جثتيهما بواسطة الأهالى .

وبسؤال عم الطفلين "جمال .م .ع" - محامي - لم يتهم أحد بالتسبب في وفاتهما ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة اشتباه أسفكسيا الغرق، وأيدت التحريات ذلك فتحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

بدأت الواقعة ظهر أمس بورود بلاغ بالواقعة، فانتقل العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية الى موقعها وتبين له والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول ومعاونه النقيب محمد الضبع عدم وجود شبهة جنائية .

وبسؤال والد الطفلين " رمضان. ك. ع " - 42 سنة مدير شركة للاستيراد والمقاولات ومقيم فى مركز سوهاج ، قرر أنه أثناء انتظاره لعمل أشعة وفحوصات طبية قرر التنزه مع ابنيه "علاء وعبدالرحمن" وعلى الشاطئ انزلقت قدم الأول فسقط في المياه وامسك حال سقوطه بشقيقه فسقطا معا ولم يتمكن من إنقاذهما لعدم إجادته السباحة.