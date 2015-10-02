حملات أمنية تسفر عن ضبط حشيش وهيروين وأسلحة وهاربين بـ3 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية وأسيوط والبحر الأحمر حملات لضبط الهاربين من الأحكام القضائية وتجار المخدرات.

ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا القبض على عاطل وربة منزل لهما معلومات متنوعة وبحوزتهما 10 قطع حشيش وزنت نصف كيلو بقصد الاتجار ومبلغ من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث أول طنطا ومعاونوه من ضبط "السيد.ج.ن.إ" 56 سنة عاطل (له معلومات – متنوع) - وبحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش تزن ربع كيلو و1675 جنيها، هاتف محمول، و"داليا.م.ا" 26 سنة ربة منزل (لها معلومات – متنوع) - بحوزتها 5 قطع حشيش تزن ربع كيلو و1025 جنيها وهاتف محمول.. فتحرر لهما المحضر رقم 19535 جنايات القسم لسنة 2015.

ضبط عاطل بـ55 قطعة حشيش و400 قرص مخدر

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>كما ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا القبض على عاطل بحوزته 55 قطعة حشيش تزن 200 جرام و400 قرص مخدر و28 ألفا و500 جنيه.

كانت معلومات قد وردت للرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث القسم تتهم" السيد.ب.ب" 34 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة الحشيش، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه.

بعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث قرر تشكيل فريق بحث بإشرافه لضبط المتهم وبتقنيين الإجراءات تمكنت قوة من ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم 522693 ملاكى الغربية وبحوزته (55 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام و400 قرص مخدر و28 ألفا و500 جنيه وهاتف محمول وحرروا له المحضر رقم 19826 جنايات أول طنطا لسنة 2015 وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية تولت معه النيابة العامة التحقيق.

ضبط هارب من 48 حكما أثناء قيادته سيارة مسروقة بأسيوط

ضبط عاطلين بـ25 تذكرة هيروين فى بالغردقة

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>وفى أسيوط ضبطت الشرطة "ع.ح.ا" 35 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بمركز البدارى - المحكوم عليه بالحبس فى (48) قضية، وذلك أثناء قيادته السيارة رقم (4379 هـ) بيجو 504 مبلغ بسرقتها فى مركز شرطة أوسيم فى الجيزة سنة 2013 من قبل مالكها "م.ع.م" تحرر بتوجيها من اللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة.>ومن أسيوط إلى البحر الأحمر وردت معلومات للرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة تتهم كلا "محمد.ش" 30 سنة و"محمد.ع" 28 سنة بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة خاصة الهيروين.

وبإخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر واللواء على عامر مدير إدارة البحث أمرا بالقبض على المتهمين وتمكن النقيبين حسن دنقل ومحمد عزت معاونا مباحث القسم من ضبهما وبحوزتهما 25 تذكرة هيروين وسلاح أبيض و500 جنيه واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن النفس.