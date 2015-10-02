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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمنشأة القناطر بالجيزة

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمنشأة القناطر بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمنشأة القناطر بالجيزة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الماشية، عن طريق اقتحام المزارع وسرقة عدد من الأبقار بعد تهديد أصحاب تلك المزارع باستخدام أسلحة آلية، أثناء ممارسة أعمال السرقة والنهب بمنشأة القناطر بالجيزة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر يفيد ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابى تخصص فى سرقة المواشى، وقيامهم بالقيام بالعديد من الوقائع، باستخدام أسلحة آلية لتهديد أصحاب المزارع.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقة آلية، تستخدم فى أعمال السرقة، وعثر معهم أيضاً على بقرتين تحصلوا عليهما من إحدى المزارع عن طريق السرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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