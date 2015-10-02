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مباحث تموين سوهاج تضبط 5000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

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مباحث تموين سوهاج تضبط 5000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء مباحث تموين سوهاج تضبط 5000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، من ضبط محطة لتموين السيارات بالسولار بناحية قرية تونس دائرة مركز شرطة سوهاج، لتجميع صاحب المحطة 5000 لتر سولار، تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة مباحث يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث التموين، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب طلمبة رصيف بناحية تونس دائرة مركز سوهاج بدون ترخيص وتجميع كمية من السولار المدعم لبيعها فى السوق السوداء مخالفاً للقوانين والقرارات التموينية، محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها إبراهيم الشحات وكيل الإدارة وضمت النقباء محمد الليثى وخالد المشنب وأحمد عبداللاه معاونى مباحث التموين.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم "ن.أ.م" 55 عاما صاحب طلمبة رصيف ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته طلمبة رصيف بدون ترخيص وتجميع كمية من السولار المدعم لبيعها فى السوق السوداء وتم ضبط "5000" لتر سولار وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط قرر قيامه بتجميع تلك المضبوطات لبيعها بقصد التربح، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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