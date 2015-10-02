"أمن الشرقية": أحد المتهمين بقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة انتحر بـ"سم فئران"

أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن المتهم الرئيسى فى واقعة مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وسرقة مشغولات ذهبية من المسكن ومبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، بناحية أبوكبير، انتحر أثر تناوله "سم فئران" بعد علمه بضبط باقى شركائه فى الحادث، وقام والده بتسليم مبلغ مالى عبارة عن 5800 جنيها للشرطة قبل دفن جثة نجله عثر عليها بغرفته، وتبين أنها من المسروقات التى تم سرقتها بمنزل الأسرة المجنى عليها.

كان تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل منزل بدائرة مركز أبوكبير منذ 15 يوما.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثث كل من "على م ع" 73 سنة موظف بالكهرباء بالمعاش وزوجته "هانم" 55 سنة ربة منزل وشقيقتها "فوزية "52 سنة ربة منزل.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليهم توفوا متأثرين بإصابتهم بعد أن قام مجهول بتسديد العديد من الطعنات لهم وأنهم السرقة وراء دافع القتل، حيث تم سرقة أشياء من المنزل.

وتبين من خلال تحريات فريق البحث الذى قاده العقيد عمرو رؤوف رئيس فرع البحث الجنائى لفرع البحث بشمال الشرقية وضم الرائد محمد فاضل رئيس المباحث والنقيب أحمد البلاسى معاون المباحث، أن وراء ارتكاب الحادث كل من "محمد م ع" 30 سنة، ومقيم عزبة الشيخ التابعة لقرية السلامون مركز ههيا، و"عاطف ع م س" 37 سنة فلاح ومقيم ذات العنوان "عمر ف ع م" 33 سنة، صاحب مزرعة دواجن، ومقيم ذات العنوان و"أحمد ع ع م" 17 سنة سائق ومقيم ذات العنوان وليس لهم سوابق جنائية، ذلك نظرا لمرورهم بضائقة مالية، وعلمهم بثراء المجنى عليه من خلال المتهم الثانى الذى تربطه به علاقة مصاهرة.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الثانى والثالث والرابع، وأثناء توجه قوة من مباحث مركز شرطة ههيا برئاسة الرائد إيهاب وهو رئيس مباحث ههيا لضبط المتهم الأول شاهد تجمع أمام منزله، وتبين انتحار المتهم فور علمه بضبط باقى شركائه فى الحادث.

القبض على المتهمين بقتل 3 من أسرة واحدة بدافع السرقة فى الشرقية

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انتحار متهم فى واقعة مقتل 3 من أسرة واحدة بالشرقية بعد علمه بضبط شركائه

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