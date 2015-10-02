سقوط إمبراطور وتاجر البانجو بالإسماعيلية والغربية ولصوص بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية حملات للقبض على الخارجين عن القانون، وتمكنت فى الإسماعيلية من ضبط إمبراطور البانجو فى القصاصين.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث، أفاد فيه بأن العقيد محمد طلعت، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط مباحث الإدارة ومباحث القصاصين، ألقوا القبض على (س.س.س)، 37 سنة، عاطل مقيم فى القصاصين، الملقب بإمبراطور البانجو، والهارب من سجن وادى النطرون "ليمان 440" فى أحداث ثورة يناير حيث كان يقضى عقوبة السجن، 6 سنوات، بتهمة "حيازة مخدرات"، وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو وزنت حوالى (200 كيلو جرام) و2 تليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم التحفظ عليه وتحرر له المحضر رقم 4781 جنايات مركز القصاصين لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى المنيا، تلقى اللواء حسن سيف، مدير الأمن، إخطارًا بضبط مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 33 قضية "سرقات عامة، سرقة وسائل نقل، نشل، آداب عامة، حيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص"، وبحوزته 6200 قرص مخدر، 2 قطعة سلاح أبيض، 10 طلقات عيار 9مم، 6 شماريخ ألعاب نارية، و1895 جنيهًا من حصيلة البيع، وتحرر له المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من رجال مباحث مركز مغاغة بضبط تشكيل عصابى، مكون من 6 أشخاص، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإكراه، وبحوزتهم قطع سلاح نارى مختلفة وهم كل من "أحمد.ر.ع"، 21 سنة، و"أحمد.ر.س"، 19 سنة، و"إسلام.ر.س"، 17 سنة، "عاطلين"، و"ناصر.إ.م"، 42 سنة، و"ناجح.هـ.م"، 30 سنة، "عاملين"، و"طه.ع.ع"، 35 سنة، عاطل، وبحوزتهم بندقية، 2 فرد خرطوش، 4 طلقات، 4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم اعترف اللصوص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ما زلنا فى المنيا حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دير مواس من ضبط "عماد.ع.ز"، صاحب شركة، و"عصام.ع.م"، وبحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة عيار 9 مم مرخصة باسم الثانى، و50 قطعة عملة معدنية و54 قطعة من البراويز والتماثيل الخشبية والنحاسية و"سيف داخل جراب، خنجر داخل جراب"، يشبته فى أثريتهم و(47 قرصًا مخدرًا، 5 جرامات من مخدر الأفيون، 3 جرامات من مخدر الحشيش) ومبالغ مالية (2000 دولار أمريكى، 42890 ريالا سعوديا، 100 يورو، 10800 جنيه مصرى)، وبمواجهتما اعترف الثانى بحيازته للمضبوطات وأنها مقتنيات شخصية والمواد المخدرة بقصد التعاطى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.

ومن المنيا إلى الغربية، تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث، بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط "السيد.ع.م.س"، عاطل، داخل منزله وبحوزته 15 كيلو بانجو، وحرروا له المحضر رقم 27316 جنايات المركز لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.