حبس 4 مزارعين لاتهامهم بذبح آخر بسبب علاقته الآثمة بشقيقة أحدهم فى سوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج حبس "م ع ع" 24 عاما مزارع و"ع ع ع ح" 27 عاما مزارع و"ا ع ع ح" 25 عاما مزارع و م ع ع ح 18 عاما مزارع أربعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد لهما فى الميعاد، وإرسال الأحراز المضبوطة لمركز شرطة المنشاة لقيدها برقم حصر أشياء وإعادتها للنيابة للتصرف، عقب قيامهم بذبح مزارع بسبب علاقة أثمه مع شقيقة أحدهم.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مزارع داخل الزراعات بدائرة مركز المنشاه ولم يتعرف عليها أحد.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، ونظرا لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي علي الحالة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام والعقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث والمقدم أحمد شوقى رئيس مباحث المركز.

وبالمعاينة تبين أن الجثة تخص "أ إ أ" 21 عاما مزارع ويقيم دائرة مركز أدفو "أسوان" يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابتها بجروح ذبحية وطعنيه بالوجه والظهر، ووجدت الجثة مسجاة على الأرض داخل الزراعات بناحية قرية الكوامل قبلى دائرة المركز وغارقة فى دمائها.

وتم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها فحص علاقات المجني عليه ومحاولة التوصل إلي شهود للواقعة وتحديد أخر من تواجد مع المجني عليه وتوصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "م ع ع" 24 عاما مزارع و"ع ع ع ح" 25 عاما مزارع و"م ع ع ح" 18 عاما مزارع و"أ ع ع ح" 25 عاما مزارع ويقيمون بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز.

وأشارت التحريات إلي أن المجني عليه، والذي كان في زيارة لأقاربه، ارتبط بعلاقه أثمه مع شقيقه المتهم الأول 20 عاما مطلقة، واتفق المتهمون علي التخلص منه، فقام الأول بالاتصال به هاتفياً لاستدارجه لمكان ارتكاب الواقعة بحجه تعاطي المخدرات سويا، وقاموا بالإجهاز عليه وقتله بساطور وعصا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة علي النحو الوارد سلفاً وأرشدوا عن مكان هاتف المجني عليه والأدوات المستخدمه، تم التحفظ عليهم، وأضافوا بأنهم قاموا بحرق عدد"1" هاتف محمول أخر خاص به وأرشدوا عن مكان دفن المخلفات وتم استخراجها وتحرر عن ذلك رقم 4692 إداري مركز شرطة المنشاة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.